Бухарест, 30 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура Румынии (DNA) привлекла к уголовной ответственности чиновника системы судебных приставов страны по подозрению в присвоении им 1,33 млн леев ($300 тыс.). Об этом 30 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, некий Мариус Домашин, занимавший пост главного судебного исполнителя, в период с 2015 по 2019 годы якобы регулярно взимал задолженность по кредитам с юридических и физических лиц, однако оставлял себе все конфискованные средства.

На данный момент этот гражданин, находящийся на пенсии, активно помогает следствию. Если вина Домашина будет полностью признана в суде, ему грозит до семи лет тюремного заключения.