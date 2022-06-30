Нью-Йорк, США, 30 июня 2022, 18:19 — REGNUM Рэпер Machine Gun Kelly прокомментировал своё решение разбить об голову стакан во время вечеринки в одном из ночных клубов Нью-Йорка (США). Об этом 30 июня пишет Page Six.

Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly
NME

Музыкант объяснил свой поступок тем, что он хотел привлечь внимание собравшихся. «Знаешь, когда ты стучишь вилкой в ​​бокале с шампанским, чтобы привлечь внимание людей? Да, у меня не было вилки. Так что я просто ударил им по голове», — рассказал Machine Gun Kelly.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время вечеринки после своего концерта в Мэдисон-сквер-гарден Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) разбил бокал с шампанским о лоб. После этого рэпер покинул ночной клуб с окровавленным лицом.

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