Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Рэпер Machine Gun Kelly прокомментировал своё решение разбить об голову стакан во время вечеринки в одном из ночных клубов Нью-Йорка (США). Об этом 30 июня пишет Page Six.

Machine Gun Kelly NME

Музыкант объяснил свой поступок тем, что он хотел привлечь внимание собравшихся. «Знаешь, когда ты стучишь вилкой в ​​бокале с шампанским, чтобы привлечь внимание людей? Да, у меня не было вилки. Так что я просто ударил им по голове», — рассказал Machine Gun Kelly.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время вечеринки после своего концерта в Мэдисон-сквер-гарден Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) разбил бокал с шампанским о лоб. После этого рэпер покинул ночной клуб с окровавленным лицом.

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