Вильнюс, , 18:16 — REGNUM Целиком и полностью за то, чтобы Грузию взяли в НАТО, выступает Литва, сообщил 30 июня журналистам литовский президент Гитанас Науседа.

Шаг второй — Науседа

В испанской столице на саммите прибалтийский политик заявил, что «Литва и другие страны региона являются главными сторонниками Грузии» в плане натовской перспективы.

Гитанас Науседа «Мы поддерживаем ваше стремление стать полноправными членами НАТО».

Он обнадёжил Грузию, заявив, что она получит на следующем саммите, который будет принимать Литва, «определённые посылы и сигналы». Хотя Вильнюс и не берётся раздавать обещания, но поддержку свою гарантирует.

Напомним, проблемой Грузии, как и Украины в отношении членства в НАТО являются неурегулированные, как эти две страны считают, территориальные споры с Россией.