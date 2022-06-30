Литва объявила себя главным сторонником включения Грузии в НАТО
Вильнюс, 30 июня, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Целиком и полностью за то, чтобы Грузию взяли в НАТО, выступает Литва, сообщил 30 июня журналистам литовский президент Гитанас Науседа.
Шаг второй — Науседа
В испанской столице на саммите прибалтийский политик заявил, что «Литва и другие страны региона являются главными сторонниками Грузии» в плане натовской перспективы.
«Мы поддерживаем ваше стремление стать полноправными членами НАТО».
Он обнадёжил Грузию, заявив, что она получит на следующем саммите, который будет принимать Литва, «определённые посылы и сигналы». Хотя Вильнюс и не берётся раздавать обещания, но поддержку свою гарантирует.
Напомним, проблемой Грузии, как и Украины в отношении членства в НАТО являются неурегулированные, как эти две страны считают, территориальные споры с Россией.