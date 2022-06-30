Белград, 30 июня, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Сербская православная церковь и черногорское государство согласовали базовый договор, который будет подписан сторонами после необходимой процедуры. Об этом заявили премьер-министр Черногории Дритан Абазович и патриарх Сербский Порфирий 30 июня после встречи в Белграде.

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«Мы достигли согласия по поводу базового соглашения, с тем, что существующий текст этого документа должен быть одобрен Синодом Сербской православной церкви, и когда эта процедура будет закончена, мы приступим к подписанию», — процитировал портал b92 заявление патриарха Порфирия после встречи с Абазовичем.

Патриарх отметил, что Сербская православная церковь никогда не считала, что у нее должно быть больше прав, чем другие религиозные сообщества в Черногории. «Но это подразумевает, что сербская церковь не может согласиться с тем, чтобы у нее было меньше прав, чем у других. Этот договор обеспечивает нам соответствующий статус», — добавил патриарх.

Напомним, что предыдущий премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в мае 2021 года уже приезжал в Белград для того, чтобы подписать базовое соглашение в Сербской православной церковью, но в последний момент передумал этого делать.