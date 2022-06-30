Екатеринбург, 30 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Пожар в не эксплуатируемом здании в центре Екатеринбурга локализован. Об этом сообщает свердловский главк МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Пожар в центре Екатеринбурга

Этого удалось добиться в 19:47 по местному времени. Тушение пламени продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 июня загорелось двухэтажное здание. Горела кровля. Пожарные эвакуировали изнутри газовый баллон.