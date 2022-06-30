Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM 25-летний колумбийский центральный нападающий Матео Кассьерра прокомментировал свой переход из «Сочи» в «Зенит».

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«Я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе я продолжу в том же духе. Вильмар Барриос сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, все это стало для меня дополнительной мотивацией сюда приехать», — цитирует Кассьерру пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Зенит» объявил о трансфере Матео Кассьерры сегодня, 30 июня. Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за колумбийского нападающего 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Матео Кассьерра принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.