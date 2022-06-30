Москва, , 18:00 — REGNUM Негативнее всего укрепление рубля скажется на возможности формирования бюджета за счет налогов от экспорта. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, крепкий рубль бьёт прежде всего по экспортерам. С учетом того, что именно на них приходится значительная часть поступлений в бюджет это ведет к негативным последствиям для страны в целом.

«Самое неприятное последствие, к чему это приведет — это снижение доходов экспортёров и снижение объема федерального бюджета. Собственно, это и вызывает такое беспокойство курсом. Нынешний курс неприемлем для компаний, которые занимаются экспортом. А они вносят значительный вклад в федеральный бюджет. Поэтому проблема существенная и сейчас ищут механизмы как снизить курс рубля», — сказал Хестанов.

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