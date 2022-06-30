Москва, 30 июня 2022, 18:00 — REGNUM Негативнее всего укрепление рубля скажется на возможности формирования бюджета за счет налогов от экспорта. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
По его словам, крепкий рубль бьёт прежде всего по экспортерам. С учетом того, что именно на них приходится значительная часть поступлений в бюджет это ведет к негативным последствиям для страны в целом.
«Самое неприятное последствие, к чему это приведет — это снижение доходов экспортёров и снижение объема федерального бюджета. Собственно, это и вызывает такое беспокойство курсом. Нынешний курс неприемлем для компаний, которые занимаются экспортом. А они вносят значительный вклад в федеральный бюджет. Поэтому проблема существенная и сейчас ищут механизмы как снизить курс рубля», — сказал Хестанов.
Читайте ранее в этом сюжете: Обошёл прогнозы: что ждет ВВП России?