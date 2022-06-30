Москва, 30 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Негативнее всего укрепление рубля скажется на возможности формирования бюджета за счет налогов от экспорта. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, крепкий рубль бьёт прежде всего по экспортерам. С учетом того, что именно на них приходится значительная часть поступлений в бюджет это ведет к негативным последствиям для страны в целом.

«Самое неприятное последствие, к чему это приведет — это снижение доходов экспортёров и снижение объема федерального бюджета. Собственно, это и вызывает такое беспокойство курсом. Нынешний курс неприемлем для компаний, которые занимаются экспортом. А они вносят значительный вклад в федеральный бюджет. Поэтому проблема существенная и сейчас ищут механизмы как снизить курс рубля», — сказал Хестанов.