Екатеринбург, 30 июня, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Екатеринбургский клуб Teleclub сообщил об отмене музыкального фестиваля «Смена», проведение которого было запланировано на 6 августа. Об этом 30 июня сообщил портал «Центральная служба новостей», ссылаясь на слова организаторов мероприятия.

(сс) dotigabrielf Концерт

Как признались организаторы, причиной отмены мероприятия стала начавшаяся спецоперация на Украине, а также невозможность заменить главного хедлайнера — группу «Нервы». Команда Teleclub добавила, что рассматривала вариант с заменой музыкантов, однако тогда бы состоялся «абсолютно другой фестиваль».

Напомним, фестиваль «Смена» должен был состояться в Екатеринбурге 6 августа 2022 года. В рамках мероприятия были запланированы выступления Доры, RSAC, ssshhhiiittt, PALC и группы «Нервы».