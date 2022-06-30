Москва, 30 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Власти Польши уверены, что Британия и США поддержат их в случае «решительных действий» на территории Украины, заявил 30 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

U.S. Army Американские солдаты в Польше

Заявление директора Службы внешней разведки опубликовало пресс-бюро СВР.

Он подчеркнул, что Варшава рассчитывает на «безоговорочную солидарность» Вашингтона и Лондона.

По данным российской внешней разведки, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать их план установления контроля над частью Украины.

«Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине», — отмечает глава Службы внешней разведки.