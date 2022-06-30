Чебаркуль, Челябинская область, 30 июня, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области два жителя деревни Бутырки осуждены за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Рыба

По данным следствия, в апреле граждане находились на озере Кундравы. И с помощью электротока они наловили 44 рыбы. Ущерб от их деятельности превысил 27 тыс. рублей.

Этот ущерб обвиняемые полностью возместили. Суд оштрафовал их соответственно на 20 тыс. и 30 тыс. рублей.