Мадрид, , 17:59 — REGNUM НАТО хочет мира на Украине, сообщил 30 июня журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что «наш блок НАТО полностью поддерживает Украину», глава Турции пояснил: помощь натовцы оказывают с прицелом на «мирное урегулирование».

Потому что в Анкаре считают, что гибель людей на Украине нужно скорее остановить, отметил турецкий лидер. Он также сказал, что был бы рад продолжению на площадке Стамбула переговоров между Москвой и Киевом.

Напомним, Турция поставляет на Украину вооружения, которые сейчас используются как в боевых действиях, так и в односторонних ударах по Донбассу. Кроме того, Анкара фактически запустила расширение НАТО.

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