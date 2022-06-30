Кемерово, , 17:50 — REGNUM В Кемеровской области по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Знак Kavtoday.ru

«ДТП произошло 22 июня 2022 года на 143 километре автодороги Кузбасс — Алтай, на территории Гурьевского муниципального округа. Здесь столкнулись «Тойота Верса» и «Тойота Авенсис». Предварительно установлено, что 46-летний водитель «Тойота Верса» двигался из Алтая и длительное время не отдыхал, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Тойотой Авенсис», — уточнили в полиции. — В результате ДТП 42-летний водитель «Тойоты Авенсис» получил травмы и был доставлен в медучреждение, а его 37-летняя супруга и ещё два пассажира, женщина 47 лет и мужчина 52 лет, от полученных травм скончались на месте».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

По официальным данным, с начала года по вине водителей, заснувших за рулём или управлявших транспортом в утомленном состоянии, произошло десять ДТП, в результате которых десять человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести.