Москва, 30 июня 2022, 17:47 — REGNUM Руководство Польши готовит проекты установления контроля над некоторыми областями Украины, заявил 30 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Заявление директора Службы внешней разведки опубликовало пресс-бюро СВР.
В числе вариантов — буферное образование в центре Украины и государство-прокладка в её западной части.
«Прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооруженных сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения c Россией», — рассказал Нарышкин.
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