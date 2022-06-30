Минск, 30 июня 2022, 17:46 — REGNUM Можно и прищемить себе что-то, опуская железный занавес. Такое мнение 30 июня высказал по поводу политика Запада министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В столице Белоруссии на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем глава МИД РФ констатировал, что железный занавес, судя по западной антироссийской политике, «уже опускается, процесс запущен».
Напомним, понятие «железный занавес» вошло в обиход после Фултонской речи экс-премьер-министра Британии Уинстона Черчилля. Железный занавес стал символом холодной войны.
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