Минск, , 17:46 — REGNUM Можно и прищемить себе что-то, опуская железный занавес. Такое мнение 30 июня высказал по поводу политика Запада министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

В столице Белоруссии на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем глава МИД РФ констатировал, что железный занавес, судя по западной антироссийской политике, «уже опускается, процесс запущен».

«Только пусть ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить».

Напомним, понятие «железный занавес» вошло в обиход после Фултонской речи экс-премьер-министра Британии Уинстона Черчилля. Железный занавес стал символом холодной войны.

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