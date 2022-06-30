Тюмень, 30 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. На федеральной автодороге Тюмень-Омск произошло столкновение грузовика и автомобиля медицинской службы. Тяжело ранены три человека, одна женщина скончалась, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области На месте трагедии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июня на 97-м километре трассы Тюмень-Омск. В месте проведения дорожных работ большегруз «Скания» въехал в заднюю часть автомобиля «Соболь» медицинской службы. От удара «Соболь» отбросило в кювет. В результате тяжело пострадали водитель и трое пассажиров, находившихся в автомобиле медицинской службы. После госпитализации одна из пострадавших скончалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приангарье на трассе «Сибирь» в результате автоаварии погиб водитель большегруза.