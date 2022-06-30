Эдинбург, Великобритания, 30 июня, 2022, 22:43 — ИА Регнум. На шотландской Галифаксской судоверфи заложили киль для 5-го арктического и морского патрульного корабля «Фредерик Ролетт». На церемонии присутствовали контр-адмирал Брайан Сантарпиа и Росс Лэнгли, глава судостроительной компании Irving Shipbuilding. Об этом сообщает информационное агентство GlobalNewsWire.

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«Присвоение кораблю имени Фредерика Ролетта — вдохновляющий выбор для наших моряков. Лейтенант Ролетт, служивший молодым офицером в «Провинциальной морской пехоте», принял участие в боевых действиях в начале войны 1812 года, захватив американское судно «Кайахога». Это был отличный трофей для британцев. Дух храбрости и преданности лейтенанта Ролетта живет и сегодня в наших гордых и молодых моряках. С этим дополнением к кораблям класса Harry Dewolf Королевский военно-морской флот Канады продолжит преуспевать на море и предоставлять выдающиеся возможности в поддержку канадских интересов как внутри страны, так и за рубежом», — заявил контр-адмирал Брайан Сантарпиа.

Будущее арктическое патрульное судно «Фредерик Ролетт» будет 103,6 метра в длину, 19 метров в ширину и водоизмещением 6 615 тонн.

В настоящий момент судостроительная верфь Галифакс занимается строительством арктических и морских патрульных кораблей для Королевских ВМС Канады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России.

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