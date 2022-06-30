Белград, 30 июня, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Единственным путем для достижения долгосрочного соглашения между Белградом и Приштиной является диалог и компромисс. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 30 июня в Белграде во время встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Srbija.gov.rs Ивица Дачич (в центре)

Дачич отметил, что Сербия готова к продолжению переговоров по многим открытым вопросам, но она не готова принять односторонние решения (Приштины — ИА REGNUM), которые ущемляют права сербского населения в Косово и Метохии, сообщила пресс-служба парламента Сербии.

Мирослав Лайчак со своей стороны согласился с тем, что «диалог является единственным возможным процессом для нормализации отношений между Сербией и Косово» и подчеркнул, что ЕС настаивают на том, что стороны диалога должны выполнить подписанные договоренности.

Лайчак также напомнил, что он работает над подготовкой встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в Брюсселе и хотел бы, чтобы эта встреча была продуктивной.

Напомним, что ранее Лайчак сообщил президенту Сербии о том, что албанская сторона требует отмены режима пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово на основании внутренних паспортов Сербии, а также настаивает на запрете использования сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии после 30 сентября текущего года.