Вашингтон, 30 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Американская компания Pfizer добивается от медрегулятора США полного одобрения своих таблеток от COVID-19 Paxlovid, которые ранее были одобрены для использования в экстренных ситуациях (EUA), сообщает 30 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Руководство Pfizer уже обратилось к Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой одобрить таблетки для использования среди вакцинированных и невакцинированных людей, которые находятся в группе высокого риска.

Отметим, что представители администрации президента США Джо Байдена также настояли на распространении таблеток Paxlovid. При этом Белый дом разработал программу, в рамках которой таблетки раздают бесплатно. В рамках инициативы Test to Treat американцы могут сдавать тест прямо в аптеке и в случае положительного результата им на месте бесплатно выдают противовирусные таблетки.

Напомним, что США сделали самый большой в мире заказ противовирусных таблеток Pfizer. В марте Соединённые Штаты получили партию из одного миллиона таблеток, а в апреле — из двух миллионов. Компания уверяет, что ее препарат снижает риск попадания в больницу на 90%.