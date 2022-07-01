Тбилиси, , 00:37 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили находилась в контакте с лицом, у которого выявлен коронавирус, сообщает 30 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке President.gov.ge

Об этом сама Зурабишвили заявила на своей странице в социальной сети. Президент сказала, что ей надо соблюдать максимальную острожность и она вернётся на своё рабочее место только после проведения всех необходимых тестов.

Напомним, что в Грузии зафиксирован 1 655 221 случай заболевания коронавирусом, 16 811 человек умерло.