Тбилиси, 1 июля 2022, 00:37 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили находилась в контакте с лицом, у которого выявлен коронавирус, сообщает 30 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке
President.gov.ge

Об этом сама Зурабишвили заявила на своей странице в социальной сети. Президент сказала, что ей надо соблюдать максимальную острожность и она вернётся на своё рабочее место только после проведения всех необходимых тестов.

Напомним, что в Грузии зафиксирован 1 655 221 случай заболевания коронавирусом, 16 811 человек умерло.