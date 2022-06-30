Кемерово, 30 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Из Анжеро-Судженска сегодня, 30 июня, стартовал ежегодный крестный ход в сторону Томска. Об этом сообщил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

t. me/glava_AS Крестный ход из Кузбасса в Томск

«Каждый год православные паломники идут маршрутом, проложенным когда-то святым старцем Феодором. Этот путь проходит через населённые пункты Кемеровской и Томской областей. Его протяжённость составляет 160 км», — напомнил Рыбалко.

Завершится крестный ход 5 июля в Богородице-Алексеевском монастыре города Томска.