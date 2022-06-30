Тамбов, , 17:32 — REGNUM В Тамбовской области организована процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» Lizaalert.org

Девочка вечером 26 июня вышла из дома по улице Воровского в Тамбове и не вернулась. Её рост 160 см, волосы русые, была одета в белую майку, черные брюки и черные кроссовки.

Следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками ОВД устанавливают обстоятельства исчезновения девушки. Организованы поиски, в которых принимают участие волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения девушки или обстоятельствах ее исчезновения, просят обратиться к дежурному по следственному управлению.