Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Начало рабочего движения на Витебской развязке в Санкт-Петербурге запланировано на 2024 год, сообщили 30 июня в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, курирующего строительную сферу. Напомним, строительство развязки началось в марте 2021 года.

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Витебская развязка будет шестиполосной и позволит распределить потоки автомобилей из центра города до Западного скоростного диаметра и в обратном направлении. Пропускная способность составит до 70 тыс. авто в сутки. Витебская развязка станет первым этапом реализации проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая свяжет несколько районов города и выведет транспорт на восток, в сторону Ленобласти и федеральной трассы «Кола».

На совещании по вопросу строительства развязки обсуждались вопросы подготовки территории строительства для последующего выполнения работ на объекте, а также решение имущественно-правовых вопросов.

«В ходе обсуждения удалось достичь предварительных договоренностей по вопросу освобождения земель для реализации объекта», — отметили в Смольном, добавив, что реализация проекта продвигается высокими темпами.

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