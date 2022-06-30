Москва, 30 июня 2022, 17:29 — REGNUM Западные санкции напрямую снизили трафик зерна и удобрений, заявил 30 июня президент страны Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо.
Глава государства добавил, что проблемы эти решаются. Так, Москва обсуждает этот вопрос в том числе с ООН, а именно — с генсеком Антониу Гуттерешем. Переговоры продолжаются, решаются конкретные вопросы.
Президент России сказал индонезийскому гостю, что беспокойство Джакарты насчёт продовольственной безопасности в Москве понимают, готовы информировать подробно о сложившейся ситуации и перспективах решения этого насущного для ряда стран вопроса. Москва готова «внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрениями».
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