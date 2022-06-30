Мадрид, 30 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. После того как Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, глава Белого дома Джо Байден заявил, что Штатам стоит продать Турции истребители F-16. Такое заявление Байден сделал 30 июня во время пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отвечая на вопрос касательно поставок F-16 Турции, Байден заявил: «Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолеты. Не в наших интересах этого не делать».

При этом американский лидер выразил уверенность, что администрация Белого дома сможет получить поддержку Конгресса США в этом вопросе.

Напомним, в преддверии саммита президент Турции обвинил Вашингтон в затягивании процесса поставок республике истребителей F-16.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16. В Анкаре заявили о желании приобрести эти самолёты после того, как её исключили из программы производства истребителей F-35 в связи с покупкой ЗРК С-400 у России.