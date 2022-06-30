Вологда, 30 июня, 2022, 17:28 — ИА Регнум. С 1 июля на территории Вологодской области прекратит свое действие режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает региональное правительство.

Vologda-oblast.ru Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

«Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется с 1 июля. Соответствующее решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, режим повышенной готовности был введен в регионе в апреле 2020 года на фоне растущей заболеваемости ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменили в Ростовской области.