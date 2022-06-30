Нижний Новгород, , 17:26 — REGNUM Трамвайная сеть Нижнего Новгорода будет полностью реконструирована в период с 2023 по 2026 годы, передают местные СМИ сегодня, 30 июня.

Нижегородский троллейбус Антон Буслов

Читайте также: На модернизацию нижегородского электротранспорта требуется 42,5 млрд рублей

За это время предстоит поэтапно обновить свыше 100 километров трамвайных путей во всех районах города.

Также стало известно о том, что для нужд столицы Приволжья планируют приобрести около 170 единиц электротранспорта.

Читайте также: На реформу нижегородского общественного транспорта нужно 117 млрд рублей