Обновить всю трамвайную сеть Нижнего Новгорода планируют к 2026 году
Нижний Новгород,
30 июня 2022, 17:26 — REGNUM Трамвайная сеть Нижнего Новгорода будет полностью реконструирована в период с 2023 по 2026 годы, передают местные СМИ сегодня, 30 июня.
Нижегородский троллейбус
Антон Буслов
Читайте также: На модернизацию нижегородского электротранспорта требуется 42,5 млрд рублей
За это время предстоит поэтапно обновить свыше 100 километров трамвайных путей во всех районах города.
Также стало известно о том, что для нужд столицы Приволжья планируют приобрести около 170 единиц электротранспорта.
Читайте также: На реформу нижегородского общественного транспорта нужно 117 млрд рублей
История вопроса
Улицы городов в советское время рассчитывались на небольшое количество персональных автомобилей. Предполагалось, что большинство граждан будут пользоваться общественным транспортом. С быстрой автомобилизацией России это породило серьёзные проблемы для общественного транспорта. В больших городах не всегда помогают даже выделенные полосы для движения общественного транспорта. Ситуация усугубляется низкой дисциплинированностью водителей.
Трамвайное движение относительно развито только в Москве и Санкт-Петербурге, там же имеются и достаточно развитые метрополитены. В других крупных городах трамваев либо нет, либо имеется небольшое количество маршрутов. Количество трамвайных маршрутов сокращается. При этом метро есть даже не во всех городах-миллионниках.
Большой проблемой является моральное и физическое устаревание транспортных средств. Состояние многих автобусов, троллейбусов и трамваев оставляет желать лучшего. Популярные нынче пешеходные зоны не всегда создаются обдуманно, что иногда приводит к проблемам для городского транспорта. Медленно внедряются системы электронной оплаты за проезд. Рост расценок на услуги общественного транспорта уже приводил к акциям протеста в регионах.