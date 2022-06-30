Обновить всю трамвайную сеть Нижнего Новгорода планируют к 2026 году
Нижний Новгород, 30 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Трамвайная сеть Нижнего Новгорода будет полностью реконструирована в период с 2023 по 2026 годы, передают местные СМИ сегодня, 30 июня.
Антон Буслов
Нижегородский троллейбус
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За это время предстоит поэтапно обновить свыше 100 километров трамвайных путей во всех районах города.
Также стало известно о том, что для нужд столицы Приволжья планируют приобрести около 170 единиц электротранспорта.
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