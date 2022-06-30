Кемерово, 30 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области за шесть месяцев 2022 года добровольно выдали правоохранителям 80 единиц незаконного оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управления Росгвардии.

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«Среди них: 56 — гладкоствольных ружей; три — пистолета; шесть — обрезов; 11 — газового, травматического и самодельного оружия», - уточнили в ведомстве.

Также жители Кузбасса выдали 2613 боеприпасов и одна граната.