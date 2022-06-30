Льгов, Курская область, 30 июня, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Курской области реке Сейм села Пригородная Слободка Льговского района утонула женщина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Женщина 1979 года рождения утонула в реке 29 июня. По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 июня женщина 1983 года рождения утонула в пруду деревни Щербачевка Большесолдатского района.