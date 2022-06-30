Белгород, , 17:36 — REGNUM С комплектацией новых «поездов здоровья» познакомился 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В мобильных комплексах будут сформированы постоянные врачебно-сестринские бригады, сообщил он в социальных сетях.

Передвижной медицинский комплекс Пресс-служба правительства Белгородской области

В поликлиниках на колёсах в 2022 году есть передвижной маммограф и флюорограф, а также прицеп с кабинетами функциональной диагностики и лабораторией. УЗИ-аппарат позволяет делать исследования внутренних органов, сердца и сосудов. Работать в «поездах здоровья» будут сотрудники областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Кроме того, в мобильных комплексах сформируют бригады из числа узких специалистов местных центральных районных больниц.

«Этот проект показал свою эффективность, пользуясь широкой популярностью у жителей. Только в прошлом году за два месяца выездными бригадами врачей были обследованы почти 10 тысяч белгородцев 30 сельских территорий. По многочисленным просьбам жителей мы приобрели свои диагностические комплексы и запускаем их на постоянной основе с этого года», — отметил губернатор.

В отдалённые белгородские сёла в 2022 году отправятся четыре медицинских мобильных диагностических комплекса.