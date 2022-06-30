Москва, 30 июня 2022, 17:23 — REGNUM Россия ждёт официальной реакции Норвегии на обращение России из-за блокировки грузов на Шпицберген. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
«Мы хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наше обращение, сделанное сразу же после того, как произошёл этот инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить нам, как всё это сочетается с обязательствами Норвегии по Договору о Шпицбергене 1920 года», — заявил Лавров.
Надеюсь, что они ответят оперативно, потом мы уже будем анализировать ситуацию. И сделаем это быстро», — указал он.
Российский шахтерский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане оказался без снабжения из-за позиции Норвегии, которая отказалась сделать исключение из санкций для российских грузов. Посольство РФ направило в МИД Норвегии запрос о разрешении пропустить 20 тонн продовольствия для шахтеров компании, но, по данным норвежских СМИ, в Осло запрос отклонили.