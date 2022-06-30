Москва, 30 июня, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Россия ждёт официальной реакции Норвегии на обращение России из-за блокировки грузов на Шпицберген. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Мы хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наше обращение, сделанное сразу же после того, как произошёл этот инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить нам, как всё это сочетается с обязательствами Норвегии по Договору о Шпицбергене 1920 года», — заявил Лавров.

Надеюсь, что они ответят оперативно, потом мы уже будем анализировать ситуацию. И сделаем это быстро», — указал он.

Российский шахтерский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане оказался без снабжения из-за позиции Норвегии, которая отказалась сделать исключение из санкций для российских грузов. Посольство РФ направило в МИД Норвегии запрос о разрешении пропустить 20 тонн продовольствия для шахтеров компании, но, по данным норвежских СМИ, в Осло запрос отклонили.