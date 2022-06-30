Тбилиси, 1 июля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский обвинил оппозицию, призывающую к открытию «второго фронта» против России, в действиях в интересах России же, сообщает 30 июня Первый канал грузинского телевидения.

George Kvizhinadze Грузинский танец

«Все люди, которые призывают нас открыть второй фронт, таких людей много — кто-то прямо, кто-то косвенно, есть список, и они действуют в интересах России. России недостойно делать то, что для неё нормально, — осуществлять агрессию в регионе, где она решает укрепить свои позиции. Дестабилизация в Грузии отвечает интересам России и «Единого национального движения». Если кого и можно обвинить в руководстве со стороны ФСБ, то тех людей, которые побуждают нас брать в руки оружие и вступать в боевые действия. Список их огромен. Я могу представить список, начиная с [бывшего президента] Георгия Маргвелашвили и заканчивая украинскими официальными лицами, которые прямо призывают Грузию к военным действиям. Я хотел бы подтвердить, что люди, которые участвуют в организации митингов против государства и которые были поддержаны Европейским парламентом своей резолюцией, конечно… хотят войны», — сказал Вольский.

Напомним, что 30 июня посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что те, кто говорит, что США пытаются втянуть Грузию в войну с Россией, действуют по инструкции российской ФСБ.