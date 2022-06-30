Нижний Новгород, , 17:20 — REGNUM В 2021 году в Нижегородской области проложили 135 км газовых сетей и подключили к ним более 6400 домов и квартир. Об этом стало известно в ходе заседания регионального законодательного собрания.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представители нижегородского правительства сообщили, что за минувший год «Газпром» направил 2,5 млрд рублей на реализацию в регионе проектов по догазификации. В частности, были спроектированы и построены 19 новых объектов в 12 районах области.

Также было отмечено, что в Нижегородской области предусмотрена единовременная социальная выплата для 17 льготных категорий граждан на компенсацию расходов на подключение к газовой сети.

Она позволяет многодетным жителям региона получить на эти цели до 160 тысяч рублей. Семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на дотации в размере до 120 тысяч рублей на подведение природного газа, а малоимущие нижегородцы — до 60 тысяч рублей.