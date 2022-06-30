Челябинск, , 17:19 — REGNUM В Челябинске пассажирам одной из маршруток пришлось покидать транспортное средство через окна. Этой новостью из СМИ поделился в своём телеграм-канале губернатор области Алексей Текслер.

Старая московская маршрутка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пассажирам пришлось вылезать в прямом смысле слова через форточку. Думаю, комментарии тут излишни», — отметил чиновник.

Он также добавил, что это происшествие является лучшей иллюстрацией важности экологичного и современного транспорта, который сейчас закупают для территорий региона. «И дело это обязательно доведём до конца», — пообещал чиновник.