Москва, 30 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Запад опускает «железный занавес» вокруг России. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается железного занавеса, я согласен: он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — заявил Лавров.