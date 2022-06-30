Москва, , 17:16 — REGNUM Дать статус ветерана боевых действий военным корреспондентам предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Не видел такой категории, как военный журналист, военный корреспондент. На них распространится закон — один разговор, если в другом законе, тогда надо будет разобраться. Важно, чтобы они также были защищены», — сказал Володин в ходе обсуждения законопроекта о статусе ветерана боевых действий для гражданских лиц, принимавших участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Отвечая на вопрос, представляющий инициативу депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») подтвердил, что нормы законопроекта распространятся на военных журналистов.

«Если они находятся в официальной командировке, это на них закон будет распространяться», — заверил Гутенев.