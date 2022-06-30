Астрахань, 30 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении директора школы-интерната, подозреваемой в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, с 2016 по 2019 годы подозреваемая давала указания инспектору по кадрам вносить ложные сведения в ежемесячные табели учета рабочего времени. Согласно табелям, несколько сотрудников находились на рабочем месте, хотя на самом деле они в этот период не работали в школе-интернате. Полученными по этим документам средствами в размере более 3,9 миллиона рублей директор школы распорядилась по собственному усмотрению.

Ранее в отношении директора возбуждены уголовные дела по аналогичном фактам.