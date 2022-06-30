Улан-Батор, 30 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Власти Монголии решили ввести обязательное обучение в школах аймака Баян-Улгий, где в основном живут казахи, на монгольском языке наряду с казахским. Министр образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан заявил, что с 1 сентября будет запущена двуязычная программа, позволяющая детям в Баян-Улгий одновременно изучать монгольский и казахский языки с первого класса. Но не все согласны с этим решением.

Флаг Монголии

Представитель казахов в Монголии, гражданин Масгут Рысбек выступил на пресс-конференции против этого решения.

“По результатам ежегодного ЕГЭ аймак Баян-Улгий занимает последние места. На это есть несколько причин. Обеспеченность учебниками в школах Баян-Улгий составляет 30-35 процентов, что очень мало. Из-за недостаточной квалификации учителей монгольского языка, школьники плохо знают монгольский язык. <…> На самом деле для шестилетнего казахского ребенка монгольский язык — иностранный. Учитывая их физические и умственные особенности, а также международные стандарты, я считаю неправильным преподавание монгольского языка с первого класса. На международном уровне есть примеры, когда этнические меньшинства изучают свой родной язык с первого по пятый класс и официальный язык страны с пятого класса», — заявил Масгут Рысбек.

Заявление гражданина вызвало бурную реакцию в соцсетях. Большинство пользователей настаивает на том, что все, кто является гражданином Монголии, вне зависимости национальности, должны изучать монгольский язык.

Отметим, казахи в Монголии являются вторым по численности этносом страны и крупнейшим национальным меньшинством. Численность казахов в Монголии по результатам переписи 2020 года составила 125 280 человек (3,8% населения страны). Большая часть монгольских казахов проживает на территории Западной Монголии в аймаках Баян-Улгий (88,7% населения) и Ховд (11,5%).

Основная группа казахов, расселившихся в западной части Монголии, входила в род абак, племя керей. Большинство из них прибыло на территорию Монголии из Синьцзяна в 60–70-е годы XIX века. В конце XIX века после мусульманского восстания китайское правительство начало реализовать политику «освоения новых земель», в результате кочевые казахи в Синьцзяне остались без земли, была вынуждены мигрировать в Монголию.

В рамках программы репатриации, из Монголии в Казахстан в 90-е годы переехало до 20 000 казахских семей. За 20 лет с 1995 по 2015 годы гражданство Казахстана получили 40 тысяч монгольских граждан.