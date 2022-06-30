Таллин, 30 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Начавшаяся общеевропейская забастовка работников авиакомпании Ryanair серьезно нарушила воздушное сообщение на континенте. Об этом сообщил эстонский портал DELFI.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

По данным портала, только в субботу, 25 июня, забастовка затронула 440 000 пассажиров, в том числе из Эстонии. Путешествие в несколько запланированных часов растянулось на несколько дней и крайне некомфортную жизнь в зале ожиданий аэропорта.

Как рассказали супруги Хелен и Тоомас, они заблаговременно приехали в Таллинский аэропорт, чтобы рейсом Ryanair улететь в Валенсию c небольшой пересадкой в Милане.

Долгожданное путешествие и надежда на комфортный летний отпуск разбились о реальность. «Мы три ночи ждали новый рейс в Милане», — рассказал Тоомас. Причиной стала забастовка сотрудников авиакомпании.

По его словам, в итоге все ближайшие рейсы были распроданы, а Ryanair предлагал в качестве оплачиваемой замены только свои собственные рейсы. «Однажды у нас была такая же ситуация с Lufthansa, но они предложили первый возможный вариант среди других авиакомпаний», — вспомнил еще один подобный случай эстонский горе-путешественник.