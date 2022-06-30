Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Американский президент Джо Байден оговорился во время пресс-конференции в Мадриде, на которой он выступил по итогам саммита НАТО, сообщают 30 июня местные СМИ.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер перепутал Швецию со Швейцарией, когда отвечал на вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы пригласили в НАТО двух новых членов — Финляндию и Швецию. Это историческое событие.<…> Некоторые американские журналисты помнят, как мне позвонил лидер Финляндии и спросил, может ли он приехать и встретиться. Он прибыл на следующий день и спросил: «Вы поддержите вступление моей страны в НАТО?» Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии. Боже мой! Я действительно взволнован по поводу расширения НАТО», — радостно заявил Байден.

Напомним, сенатор США Джинн Шейхин полагает, что Соединенные Штаты быстро смогут одобрить заявки Швеции и Финляндии в НАТО. Еще один сенатор, Том Тиллис, говорит, что Швеция может рассчитывать на сильную поддержку в Конгрессе США со стороны обеих американских партий.

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