Вашингтон, 30 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден оговорился во время пресс-конференции в Мадриде, на которой он выступил по итогам саммита НАТО, сообщают 30 июня местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер перепутал Швецию со Швейцарией, когда отвечал на вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы пригласили в НАТО двух новых членов — Финляндию и Швецию. Это историческое событие.<…> Некоторые американские журналисты помнят, как мне позвонил лидер Финляндии и спросил, может ли он приехать и встретиться. Он прибыл на следующий день и спросил: «Вы поддержите вступление моей страны в НАТО?» Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии. Боже мой! Я действительно взволнован по поводу расширения НАТО», — радостно заявил Байден.

Напомним, сенатор США Джинн Шейхин полагает, что Соединенные Штаты быстро смогут одобрить заявки Швеции и Финляндии в НАТО. Еще один сенатор, Том Тиллис, говорит, что Швеция может рассчитывать на сильную поддержку в Конгрессе США со стороны обеих американских партий.