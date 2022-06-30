Мадрид, 30 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Ситуация на Украине оказалась более серьёзной, чем полагали в НАТО, сообщил 30 июня журналистам премьер-министр Испании Педро Санчес.

La Moncloa — Gobierno de España Педро Санчес и Эммануэль Макрон

Педро Санчес «Проведённый [в ходе саммита НАТО] анализ показал, что мы могли столкнуться с гораздо более длительным конфликтом, нежели ожидали вначале».

Он отметил, что на саммите НАТО все участники поддержали идею о том, чтобы «в какой-то момент получилось открыть эти пути для переговоров» (вероятно, Москвы и Киева).

Глава испанского правительства подчеркнул, что считает Киев настолько субъектным, что именно украинская власть должна «сама определять своё будущее». И поддержку Киеву натовцы выразили: украинского президента Владимира Зеленского подключили по видео к первой сессии саммита.

Напомним, НАТО не раз заявляло, что «Киев должен определять свою будущее сам». При этом Зеленский продемонстрировал, что никак не может обойтись без поставок оружия из стран НАТО и ЕС, чтобы решать судьбу Украины «самостоятельно».