Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Цель антироссийских санкций Запада состояла и состоит в том, чтобы вывести жителей Российской Федерации на майдан по киевскому сценарию. Об этом 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Ассоциации юристов России, глава попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горящие покрышки на майдане Ввласенко

«Ну, понятно, на что они (санкции — прим. ред.) были направлены: люди выйдут на майдан, поменяется власть, и всё будет как на Украине. Санкции направлены против абсолютного большинства наших сограждан: и богатых, и особенно тех, кто не очень богат», — отметил Степашин.

Он добавил, что сейчас нужно проанализировать всё наше экономическое управление, провести инвентаризацию ресурсов.

Степашин также возмущен тем, что никто не ответил за потерю золото-валютных резервов России, которые были заморожены на Западе после начала специальной военной операции.

«Как мы похоронили 300 млрд долларов? Мне никто не может ответить, почему никто за это не заплатил. Всё объясняется: так получилось, не думали, что это может быть», — сказал глава Ассоциации.

Напомним, ранее сегодня на форуме зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью санкций западных государств в отношении России является причинение ущерба большому количеству обычных граждан Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: Цель санкций — причинить ущерб обычным гражданам России