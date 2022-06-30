Тамбов, 30 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Центральный аппарат Российского Красного Креста выделил 3 млн рублей региональному представительству в Тамбовской области на гуманитарную помощь беженцам. Соответствующее решение было принято по итогам встречи врио главы администрации региона Максима Егорова, председателя Российского Красного Креста Павла Савчука и руководителя реготделения Надежды Леоновой, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

пресс-служба администрации Тамбовской области

На базе кампуса Тамбовского государственного университета в поселке Георгиевский создается транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста. Для реализации проекта действует специальная рабочая группа из числа экспертов, сотрудников администрации и федеральных общественных организаций. Возглавят рабочую группу Максим Егоров и Павел Савчук.

Хаб позволит собирать, хранить и перераспределять продукты питания, одежду, медикаменты и другие вещи для всех нуждающихся на территории Российской Федерации.

«Данный проект реализуется впервые в стране. Мы окажем максимальное содействие в создании достойных условий работы этой международной структуры на тамбовской земле. Знаменательно, что такой проект реализуется в нашем регионе в год 155-летия Российского Красного Креста. В этом году в области пройдут различные мероприятия, связанные с этой датой», — заявил врио главы администрации области Максим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области для помощи беженцам начал работать специальный чат-бот для всех, кто приехал в регион с территории ЛДНР и Украины. Отмечается, что местные предприниматели, узнав о таком благотворительном жесте, также подключились к инициативе. Из чат-бота они узнают о том, что, где и кому нужно, покупают и привозят беженцам необходимые товары.