Казань, 30 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 30 июня провели 6 698 245 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, в Татарии только 29 июня на коронавирус провели 7792 исследования. Охват тестированием за последние семь дней составил 199,4 исследований на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии зарегистрировано 152 556 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 829 пациентов, скончались 1995 человек.

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