Кострома, 30 июня 2022, 17:49 — REGNUM Студентов и преподавателей Костромского государственного университета, большинство корпусов и общежитий которого расположены в центральной части Костромы, пообещали избавить от постоянных отключений воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил проректор КГУ по административно-хозяйственной работе Алексей Якухин.
Проблемы с водой в вузе наблюдаются на протяжении как минимум пяти лет. Так, сейчас в общежитии №6 на Щемиловке нет горячей воды. Студентов отключили от блага с конца мая, с тех пор сроки подключения постоянно переносятся. Завершить все работы и благоустроить территорию после коммунальных раскопок ТГК-2 обещает к началу нового учебного года. Сдержат ли слово представители компании — покажет время.
Справка: тепловыми коммуникациями Костромы с весны 2019 года заведует ТГК-2. По условиям концессии до конца 2024 года коммунальщики должны вложить в ремонт сетей 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. Однако, условия договора постоянно не соблюдаются — за первые три года из запланированных 64 километров сетей в порядок была приведена лишь треть, или 19 километров. Администрация города намерена заставить концессионера соблюсти договорённости через суд, иск об этом направлен в Арбитражный суд Костромской области.
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