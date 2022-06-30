Кострома, 30 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Студентов и преподавателей Костромского государственного университета, большинство корпусов и общежитий которого расположены в центральной части Костромы, пообещали избавить от постоянных отключений воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил проректор КГУ по административно-хозяйственной работе Алексей Якухин.

Костромской Государственный Университет

«В настоящее время ТГК-2 производит перекладку труб на всей территории вуза. Наши многократные обращения к ним наконец-то были услышаны. Эти действия должны полностью решить проблему с отключениями горячей воды, которую в университете последние годы редко когда видели, особенно после опрессовок. Коммуникации в этом районе были в ужасающем состоянии», — сказал Якухин.

Проблемы с водой в вузе наблюдаются на протяжении как минимум пяти лет. Так, сейчас в общежитии №6 на Щемиловке нет горячей воды. Студентов отключили от блага с конца мая, с тех пор сроки подключения постоянно переносятся. Завершить все работы и благоустроить территорию после коммунальных раскопок ТГК-2 обещает к началу нового учебного года. Сдержат ли слово представители компании — покажет время.